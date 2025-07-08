NYT: США приостановили поставки оружия Киеву, проверив свои запасы

ТАСС

Министерство обороны США приостановило поставки боеприпасов на Украину еще в июне по результатам проверки имеющихся запасов. Аудит был запущен на фоне ударов Соединенных Штатов по Ирану, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

В США раскрыли причину приостановки поставки оружия Киеву
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По их информации, указание проанализировать запасы имеющихся у Пентагона боеприпасов отдал лично президент США Дональд Трамп. Запрос поступил примерно в то же время, когда Соединенные Штаты нанесли удары по трем ядерным объектам в исламской республике. Это произошло в ночь на 22 июня. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

Как сообщил один из собеседников газеты, в результате проведенной Минобороны США проверки и последующей классификации боеприпасов отгрузка по крайней мере части из того, что предназначалось для отправки на Украину, была приостановлена.

2 июля NYT проинформировала, что США приостановят поставку Украине ракет-перехватчиков для Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. Чиновники администрации сообщили, что причина отсрочки - обеспокоенность относительно нехватки боеприпасов, которые могут потребоваться США и их союзникам для "чрезвычайных ситуаций в отдаленных точках мира". Вместе с тем 3 июля Трамп заявил, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву, но исходит из того, что США сами нуждаются в вооружениях.

7 июля экс-советник Пентагона Дэн Колдуэлл выразил мнение, что США понадобятся годы, чтобы восполнить запасы направленного Киеву оружия. Он напомнил, что Вашингтон недавно произвел "самый крупный залп ракетами Patriot в истории США" для защиты американских войск в Катаре во время ответных ударов Ирана. По его мнению, на фоне риска возобновления военных действий на Ближнем Востоке и "растущих угроз со стороны Китая" США "было бы глупо" раздавать еще больше этого важного оружия.

8 июля помощник американского министра обороны по связям с общественностью Шон Парнелл подтвердил ТАСС планы американской администрации по передаче Украине дополнительных "оборонительных вооружений". Как писала газета Politico, часть поставок может возобновиться уже на нынешней и будущей неделе после встреч представителей США и Украины в Риме и Киеве.