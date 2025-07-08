В США раскрыли причину приостановки поставки оружия Киеву

Министерство обороны США приостановило поставки боеприпасов на Украину еще в июне по результатам проверки имеющихся запасов. Аудит был запущен на фоне ударов Соединенных Штатов по Ирану, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их информации, указание проанализировать запасы имеющихся у Пентагона боеприпасов отдал лично президент США Дональд Трамп. Запрос поступил примерно в то же время, когда Соединенные Штаты нанесли удары по трем ядерным объектам в исламской республике. Это произошло в ночь на 22 июня. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

Как сообщил один из собеседников газеты, в результате проведенной Минобороны США проверки и последующей классификации боеприпасов отгрузка по крайней мере части из того, что предназначалось для отправки на Украину, была приостановлена.

2 июля NYT проинформировала, что США приостановят поставку Украине ракет-перехватчиков для Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. Чиновники администрации сообщили, что причина отсрочки - обеспокоенность относительно нехватки боеприпасов, которые могут потребоваться США и их союзникам для "чрезвычайных ситуаций в отдаленных точках мира". Вместе с тем 3 июля Трамп заявил, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву, но исходит из того, что США сами нуждаются в вооружениях.

7 июля экс-советник Пентагона Дэн Колдуэлл выразил мнение, что США понадобятся годы, чтобы восполнить запасы направленного Киеву оружия. Он напомнил, что Вашингтон недавно произвел "самый крупный залп ракетами Patriot в истории США" для защиты американских войск в Катаре во время ответных ударов Ирана. По его мнению, на фоне риска возобновления военных действий на Ближнем Востоке и "растущих угроз со стороны Китая" США "было бы глупо" раздавать еще больше этого важного оружия.

8 июля помощник американского министра обороны по связям с общественностью Шон Парнелл подтвердил ТАСС планы американской администрации по передаче Украине дополнительных "оборонительных вооружений". Как писала газета Politico, часть поставок может возобновиться уже на нынешней и будущей неделе после встреч представителей США и Украины в Риме и Киеве.