Боец с медалью за доблесть стал диджеем на СВО

Боец из Волгоградской области, известный в музыкальных кругах как QLture, на СВО стал боевым диджеем. В свободное от службы время записывает треки и снимает клипы, где микшерный пульт соседствует с бронежилетом, развалинами и FPV-дронами.

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На спецоперации парень с первого дня. На второй - 25 февраля 2022 года, - пришлось боевое крещение: его подразделение попало под обстрел в Харьковской области. Дмитрий (имя изменено) тогда вытащил из-под огня троих товарищей, оказал им первую помощь и заработал медаль "За проявленную доблесть", пишет Mash.

В положенном после награды отпуске увлекся музыкой: стал создавать ремиксы, купил диджейский пульт и забрал его с собой на фронт. Подал заявку на конкурс диджеев, победителем не стал, но видео из окопа под собственную музыку собрало более 100 тысяч просмотров. Товарищи наградили позывным "Диджей", а артисты из ДНР стали приглашать на совместные проекты.

QLture воюет, как обычный солдат, а в свободное время занимается музыкой - говорит, она успокаивает и напоминает о мирной жизни. После победы Дмитрий мечтает выступить со звездами электронной сцены.