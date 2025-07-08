ВСУ окружены с трех сторон в селе Мирное в ДНР

Военный эксперт Евгений Лисицын в своем Telegram-канале рассказал об обстановке на угледарском направлении. По его данным, украинские силы в селе Мирное в ДНР оказались окружены с трех сторон.

Лисицын заявил, что упорные бои продолжаются в Малиевке и Вознесенке. Он подчеркнул, что российские силы закрепились на востоке села.

«После освобождения Поддубного гарнизон ВСУ в Мирном оказался в окружении с трёх сторон», - написал военкор.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении села Поддубное на западе ДНР. Инженерные подразделения ВС РФ начали разминирование этого района.

Штурмовик 36-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Шустрый» рассказал ТАСС, что потеря Поддубного лишает силы ВСУ в этом районе возможности отступить. Боец с позывным «Гусь» добавил, что ВСУ концентрировали в селе существенную часть командных пунктов.