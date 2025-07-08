На Украине пожаловались на замаскированные под птиц дроны

В украинских Telegram-каналах распространились фотографии необычного беспилотного летательного аппарата, сбитого или упавшего на территории, контролируемой ВСУ. На снимках видно устройство с характерным силуэтом, напоминающим птицу: головная часть выполнена с очертаниями, схожими с клювом, крылья имеют изогнутую форму, а хвост стилизован под перья. Судя по конструкции, аппарат оснащен двумя электродвигателями.

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Украинские источники сообщают, что подобные дроны затрудняют визуальное и акустическое обнаружение, особенно в условиях низкой облачности, в утренние или вечерние часы, когда различить их на фоне природы крайне сложно.

При этом пока нет однозначной информации о том, был ли данный аппарат разработан промышленным путем и находится ли он на вооружении ВС РФ, либо это результат инициативной сборки сторонников России в прифронтовых регионах Украины.

Стоит напомнить, что еще в 2018 году российские военные демонстрировали прототипы дронов, имитирующих птиц - таких как совы и соколы. Эти аппараты предназначались для разведки и целеуказания.

Возвращение к такой маскировке сегодня выглядит логичным шагом. Незаметность в воздухе и бесшумность делают их потенциально опасным и эффективным инструментом тактической разведки и корректировки огня.

Примечательно, что обсуждение этих аппаратов в украинском инфополе носит явно тревожный характер - это может указывать как на эффективность их применения, так и на недостаточную готовность украинской стороны к их обнаружению и нейтрализации.