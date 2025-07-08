ВСУ в огневом мешке и почти в котле: обстановка в зоне СВО к утру 8 июля

В Минобороны РФ сообщили, что российские силы сорвали ротацию ВСУ под Красноармейском и полностью зачистили от ВСУ острова Днепра в Херсонской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных по состоянию на утро вторника, 8 июля.

Удар «Гиацинта-С»

Артиллеристы 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» сорвали ротацию ВСУ на красноармейском направлении,

сообщили в Минобороны России. Удар был нанесен расчетом самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С».

Во время боевого дежурства артиллеристы получили разведданные, что на подступах к Красноармейску ВСУ пытаются провести ротацию личного состава. Когда цель была уничтожена, военные замаскировали ствол орудия и ушли на запасные позиции на случай ответного огня ВСУ.

ВС РФ у городской черты Сум

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой рассказал «Аргументам и фактам», что российские штурмовые подразделения приблизились к городской черте Сум. По его данным, сейчас ВС РФ проводят перегруппировку для дальнейшего наступления.

«Практически весь город визуально наблюдают, и огневой контакт может достать в любую точку города. <…> Начался фланговый обхват слева и справа с таким расчетом, чтобы постараться взять всю группировку ВСУ, которая там есть, в котел», - заявил Липовой.

Он добавил, что украинские силы окажутся в котле, если вовремя не оставят свои позиции и не покинут Сумы по оставшемуся коридору. Липовой заявил, что через «пару дней» у ВСУ в Сумах будет «полная сумятица, неразбериха».

ВСУ в огневом мешке

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал ТАСС, что ВСУ попали в огневой мешок у села Зеленая Долина в Краматорском районе ДНР. ВС РФ сформировали огневой мешок, улучшив тактическое положение у Липового и Зеленой Долины.

По словам Марочко, хотя позиции ВСУ в Зеленой Долине расположены на высотах, ВС РФ лишили украинских солдат безопасных путей эвакуации и отхода, зажав их с двух сторон. По его данным, в огневом мешке, предварительно, находится до роты украинских солдат.

Операции в Херсонской области

Артиллеристы-морпехи Северного флота из состава группировки войск «Днепр» полностью зачистили от ВСУ острова Днепра в Херсонской области, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Минобороны РФ. Российские силы уничтожили диверсионную группу ВСУ вместе с пунктом временной дислокации, в котором украинские солдаты проходили ротацию.

Прорыв в Новоэкономическом

Колонна российской бронетехники прорвалась к поселку Новоэкономическое в ДНР под огнем ВСУ, пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По словам источников канала, техника ВС РФ прорвалась к поселку со стороны села Миролюбовка.

Задержание украинского диверсанта в Богатыре

ВС РФ задержали в селе Богатырь в ДНР украинского диверсанта. Об этом РИА Новости рассказал гранатометчик 36-й мотострелковой бригады с позывным «Вахх». Он отметил, что диверсанты стараются маскироваться под гражданское население, чтобы собирать данные о российских войсках.