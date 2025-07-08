Появилось видео удара ФАБ-3000 по позициям ВСУ в Сумской области

ВКС России использовали несколько бомб калибра 500 килограммов и трехтонную ФАБ-3000 УМПК для уничтожения позиции противника в Сумской области.

Цель была спрятана в лесу. Сперва в нее прилетела серия из трех ФАБ-500 УМПК - бомбы легли рядом друг с дружкой. А затем - в качестве финального аккорда, - самая мощная из применяемых на СВО.

"!Удар был нанесен утром 8 июля. Видео, как говорится, с пылу с жару", - пишет военный блогер, специалист по боевой авиации Fighterbomber.

ФАБ-3000 обычно применяется для сноса строений вместе с засевшим в них противником или - как в данном случае, - в качестве решающего аргумента. Так в апреле трехтонную бомбу сбросили на остатки гарнизона ВСУ в Горнальском монастыре в Круской области и на следующий день объект был освобожден.

А в начале июля украинскому военному редкостно повезло. Он снял эффектный прилет ФАБ-3000 на свои позитции и уцелел.