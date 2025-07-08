Атака ВСУ: какие регионы России оказались под ударом ночью 8 июля?

Несколько регионов России подверглись атаке Вооруженных сил Украины. Что известно о пострадавших к утру 8 июля, разбирался «Рамблер».

По данным Минобороны, сегодня ночью дежурные средства противовоздушной обороны сбили три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа. В ведомстве отметили, что беспилотники были уничтожены в небе над Белгородской областью в период с 22:30 мск 7 июля до 7:00 мск 8 июля.

Белгородская область

В результате атаки Вооруженных сил Украины на поселок Борисовка были ранены три человека, в том числе полуторагодовалый ребенок. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, у всех пострадавших баротравмы. Одна из женщин была доставлена в городскую больницу №2, второй пострадавшей оказали необходимую помощь на месте. Ребенок был госпитализирован в детскую областную клиническую больницу.

«Также в результате детонации вражеского дрона во дворе многоквартирного дома повреждены шесть легковых автомобилей и выбиты окна в девяти квартирах», - заявил Гладков.

ДНР

Вооруженные силы Украины за сутки пять раз обстреляли Горловку в ДНР, в результате атак погиб мирный житель. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

«В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве «Комсомолец» погиб мирный житель Горловки. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким», - написал он.

По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, за сутки по Горловке было выпущено «11 единиц различных боеприпасов».

Напомним, что накануне Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область 120 беспилотниками. В результате погибли два человека, еще один получил ранения и был госпитализирован.