Берем Сумы в котел: генерал рассказал о продвижении ВС РФ

Российские войска продолжают укрепляться на сумском направлении. По информации The Economist, ВС РФ близки к полному контролю над городом Сумы. Ход наступления прокомментировал председатель президиума «Офицеров России», генерал-майор Сергей Липовой.

© пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru

«На Сумском направлении наши штурмовые подразделения приблизились непосредственно к городской черте. Практически весь город визуально наблюдают, и огневой контакт может достать в любую точку города», – передает АиФ слова генерала.

Липовой пояснил, что в данный момент проходит перегруппировка для продолжения наступления.

Он отметил, что начался фланговый обхват с левой и правой стороны с целью окружить всю группировку ВСУ, находящуюся в этом районе, если украинские военные не успеют покинуть свои позиции и не выйдут из Сум через оставшийся коридор.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Россия на пороге взятия Сум.