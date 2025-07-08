В Пентагоне объяснили новую военную помощь Украине

Вашингтон направит Украине новое оборонительное вооружение «для обеспечения прочного мира на Украине».

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл в официальном заявлении на сайте департамента.

«По указанию президента [США Дональда] Трампа Министерство обороны отправляет дополнительное оборонительное оружие на Украину, чтобы гарантировать, что украинцы смогут защитить себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира и гарантируем прекращение убийств», — отметил Парнелл.

Также он подчеркнул, что система оценки военных поставок по всему миру остается в силе и соответствует приоритетам стратегии «Америка прежде всего».

США могут возобновить поставки оружия Украине

Ранее Трамп пообещал дальше поставлять оружие Украине, уточнив, что речь идет об «оборонительных» средствах.