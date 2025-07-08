В Пентагоне объяснили новую военную помощь Украине
Вашингтон направит Украине новое оборонительное вооружение «для обеспечения прочного мира на Украине».
Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл в официальном заявлении на сайте департамента.
«По указанию президента [США Дональда] Трампа Министерство обороны отправляет дополнительное оборонительное оружие на Украину, чтобы гарантировать, что украинцы смогут защитить себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира и гарантируем прекращение убийств», — отметил Парнелл.
Также он подчеркнул, что система оценки военных поставок по всему миру остается в силе и соответствует приоритетам стратегии «Америка прежде всего».
США могут возобновить поставки оружия Украине
Ранее Трамп пообещал дальше поставлять оружие Украине, уточнив, что речь идет об «оборонительных» средствах.
«Мы будем поставлять больше оружия [Украине]. Нам придется. У них должна быть возможность обороняться. По ним сейчас очень сильно бьют», — сказал он.