Группы наемников из Южной Кореи в числе Вооруженных сил Украины (ВСУ) замечены на территории Сумской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

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По данным источников, южнокорейские бойцы действуют в составе 132-го отдельного разведывательного батальона (ОРБ) ВСУ. Как показали допросы военнопленных, группировки солдат-наемников были в районе села Садки.

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Ранее российские десантники рассказали об уничтожении иностранных наемников. Командир боевой машины группировки войск «Днепр» с позывным Сухой предположил, что это были мексиканцы и афроамериканцы. Точное гражданство иностранных бойцов определить не удалось, поскольку они были уже без признаков жизни, документов и опознавательных знаков у них не было.

8 июля появилась информация, что семьи колумбийских наемников потребовали от Украины раскрыть судьбу близких. При этом граждане Колумбии также обращались в посольство России с просьбой помочь найти их родственников, воевавших на стороне ВСУ.