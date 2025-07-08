ВСУ использовали запрещенные конвенциями мины в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали в оккупированных населенных пунктах Курской области запрещенные испанские мины. Об этом сообщил РИА Новости заместитель командира отряда разминирования международного противоминного центра военно-инженерной академии Богдан Миронов.

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По его словам, конструкция противотанковой мины испанского производства предполагает, что при снятии «крышки» над датчиком срабатывания она становится значительно чувствительнее. В результате мина может сдетонировать, если на нее наступит человек. Собеседник агентства подчеркнул, что такой подход к производству и использованию мин противоречит положениям Женевской и Оттавской конвенций.

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Ранее в российских силовых структурах сообщили, что Украина вышла из Оттавской конвенции по запрету на производство и использование противопехотных мин для легитимизации собственных действий на поле боя. Отмечалось, что украинские военные применяют противопехотные мины различного типа с 2022 года.