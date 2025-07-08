В России назвали главного врага Украины

Жители Украины радуются ударам российских войск по территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Об этом пишет российский политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

© Станислав Красильников/РИА Новости

По его словам, в результате атак некоторые территориальные центры комплектования уже остановили работу.

«Они [украинцы] просят армию России бить сильнее по ТЦК и вообще парализовать работу ТЦК. ТЦК, без сомнения, это главный враг Украины сегодня», — подчеркнул эксперт.

В России высмеяли заявление ВСУ об ударах по ТЦК

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что украинцы начали передавать России данные об адресах территориальных центров комплектования, чтобы военные могли нанести по ним удар. Он отметил, что ТЦК выполняют функцию «карательного органа», отлавливающего украинских мужчин на улицах для отправки на фронт.