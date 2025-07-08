Украина уже не сможет победить Россию, поэтому Западу лучше «дать ей умереть», чем продолжать ее страдания. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Украина погибнет в любом случае. Она уже не оправится от удара. Никакие поставки уже не помогут. Лучше дать ей спокойно умереть», — сказал он.

Риттер также отметил, что Запад может и дальше продолжать поставлять оружие на Украину, чтобы Российская армия его беспрепятственно уничтожила и тем самым оставила США и европейских союзников «беззащитными на десятилетия».

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