СМИ: Россия приблизилась к освобождению всей территории ДНР

Российские военные приблизились к освобождению всей территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом пишут обозреватели Констан Меэ и Ольга Коновалова в статье для The New York Times.

Ранее стало известно, что российские военные начали штурм села Толстой в ДНР, взяли под контроль донецкое село Поддубное и харьковскую Соболевку.

Обозреватели заметили, что Россия контролирует две трети ДНР. Для того, чтобы полностью освободить регион, ВС РФ потребуется захватить ряд населенных пунктов, в том числе, Константиновку.

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По их словам, город находится в Краматорском районе республики, расположен на берегах реки Кривой Торец, является своего рода воротами в цепь городов, которые образуют последний крупный оборонительный пояс Украины.

После захвата Константиновки, уточнили Меэ и Коновалова, эти города попадут в зону действия российских беспилотников. Это, добавили они, существенно приблизит Москву к долгожданной цели — полному освобождению ДНР, Донбасса в целом.