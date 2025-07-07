Белый дом объяснил паузу в поддержке ВСУ

Пауза в оказании военной поддержки Украины связана с проверкой Пентагоном помощи, которую Соединённые Штаты предоставляют другим странам.

Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Это стандартная проверка Пентагона всей военной помощи, которую США оказывают всем странам и регионам мира, а не только Украине», — цитирует её РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что оказывает Украине серьёзную помощь и вновь раскритиковал факт начала конфликта.