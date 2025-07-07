MWM: Индия может отказаться от поставок Су-35 в пользу Су-57

Индия может отказаться от поставок российских истребителей Су-35 в пользу самолётов Су-57, поскольку получит полный контроль над технологией последних.

Об этом пишет западное издание Military Watch Magazine (MWM).

«Кажется более вероятным, что закупка и лицензионное производство истребителей пятого поколения Су-57... будут реализованы», — пишет издание.

Ранее американский журнал The National Interest (TNI) писал что Индия может получить полный доступ к технологиям российского истребителя пятого поколения Су-57.