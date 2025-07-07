Израиль допустил возможность нового удара по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен согласовать с США возможность ударов по Ирану в случае возобновления Тегераном своей ядерной программы. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

По данным издания, Нетаньяху попросит на встрече с президентом США Дональдом Трампом 7 июля дать «зеленый свет» на принятие мер против любой деятельности Тегерана, связанной с восстановлением ядерной программы.

«Цель заключается в том, чтобы получить мандат, аналогичный праву ВВС Индии наносить удары по ливанским ядерным объектам в случае подозрительной деятельности на них. Это означает, что в случае обнаружения подозрительной активности на ядерных объектах Ирана или при наличии свидетельств вывоза урана из районов, подвергшихся ударам военных самолетов Израиля и США, уже будет получено предварительное одобрение США на принятие мер против этого», — сказал источник The Jerusalem Post.

Таким образом, по его словам, будет создан механизм во главе с Вашингтоном, направленный на предотвращение возобновления ядерной программы Тегерана. Также Израиль намерен добиться введения санкций против Ирана за отказ сотрудничать с МАГАТЭ и «усилить давление на исламское государство».