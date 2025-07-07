Зеленский прокомментировал положение Украины на фронте

На заседании ставки верховного главнокомандующего, которое прошло 7 июля, главными вопросами для обсуждения стало положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Покровском, Новопавловском и Ореховском направлениях. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

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«Доклады по фронту, и это прежде всего Покровское и Новопавловское направления, также Ореховское направление, Сумщина», — написал он.

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Он также уточнил, что одной из тем для обсуждения было использование дронов. Зеленский отметил, что Украине необходимо увеличить количество разных типов беспилотников.