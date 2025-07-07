Хуситы заявили, что потопили идущее в Израиль судно

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» заявило, что потопило в Красном море сухогруз Magic Seas, который нарушил запрет на заход в порты Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военного представителя хуситов Яхью Сарию.

Он отметил, что операция проводилась с использованием двух беспилотных катеров, пяти баллистических и крылатых ракет, а также трех дронов.

«Военно-морские силы, ракетные войска и беспилотные воздушные силы Йемена атаковали судно Magic Seas, принадлежащее компании, которая нарушила запрет на заход в порты оккупированной Палестины», — добавил Сариа.

По его словам, операция была направлена непосредственно на судно и сейчас оно находится под угрозой затопления. Экипаж Magic Seas безопасно эвакуировался, подчеркнул Сариа.

Также он указал, что запрет на заход в израильский порт Эйлат сохранится до тех пор, пока Тель-Авив ведет боевые действия в секторе Газа и не разрешает ввозить в анклав гуманитарную помощь.