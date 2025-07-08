Путин нашел способ пополнить ВС РФ

Заключить контракт с Минобороны и проходить службу в Вооруженных силах России теперь смогут лица без гражданства, сообщает ИА DEITA.RU.

На портале правовой информации опубликован закон о привлечении в ряды ВС Рф лиц без гражданства. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Как сообщается в тексте закона, это вызвано целью «безотлагательности принятия дополнительных мер по доукомплектованию Вооруженных сил». Внесены правки в несколько федеральных законов, касающихся военной службы.

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Так, в российскую армию могут отправиться служить иностранцы и люди без гражданства, и контракты с ними могут быть включены до завершения периода мобилизации, прекращения действия военного положения или истечения военного времени.

Отметим, что по последним данным, в России находится около 670 тысяч нелегальных мигрантов. Большинство из них – женщины и дети. За последний год в РФ усилены меры по борьбе с нелегальной миграцией, включая ужесточение контроля и усиление ответственности за организацию незаконной миграции.