Путин уточнил порядок прохождения военной службы в РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который уточняет порядок прохождения военной службы. Документ вносит ряд изменений в действующие правила.

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Так, военнослужащие из числа иностранных граждан смогут выполнять задачи не только в условиях чрезвычайного или военного положения и вооруженных конфликтов, но и в период мобилизации.

Кроме того, уточняется пункт, связанный с порядком увольнения с военной службы и исключения из списков личного состава воинской части. Так, контрактник, имеющий несколько оснований для ухода со службы, может сам выбрать то, по которому уволится.

Исключения коснутся лишь особых оснований, среди них - включение в реестр иностранных агентов.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, ранее Владимир Путин также подписал закон, согласно которому лица без гражданства смогут служить по контракту в ВС России.

По данным Минюста, сейчас в РФ проживает около 4000 лиц без гражданства. Теперь они смогут легально служить по контракту.