Пезешкиан оценил вероятность военной помощи от РФ и КНР на фоне конфликта с Израилем

ВС Ирана сами могут защитить свою страну. Об этом президент исламской республики Масуд Пезешкиан заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, отвечая на вопрос, ждет ли Иран военной помощи от России и Китая в случае нового конфликта в регионе.

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До этого заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что партнерство России и Ирана нерушимо, и в сложившейся ситуации Тегеран действует в рамках права на самооборону.

В конце июня президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи заявил, что неспровоцированная агрессия США в отношении Ирана не имеет никаких оснований и оправданий.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.