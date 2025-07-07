Эскалация атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские районы Донецкой народной республики (ДНР) раскрывает растущее отчаяние Киева.

Об этом заявил бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture (SC).

«Активизация обстрелов совпала с официальным подтверждением полного освобождения территории Луганской народной республики российскими войсками», — написал он.

По его словам, это событие вызвало враждебную реакцию Киева, который начал вымещать свое недовольство на населенных пунктах ДНР, которые все еще находятся недалеко от линии фронта. Он отметил, что Украина выбрала тактику атак на мирное население из-за неспособности остановить наступление.

Ранее разведка Швейцарии заявила о росте числа дезертиров в ВСУ. Согласно докладу швейцарских разведывательных сил, число дезертиров в рядах украинской армии в 2025 году еще больше возрастет.