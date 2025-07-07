Кадыров раскрыл число бойцов из Чечни в зоне СВО

В зону специальной военной операции (СВО) на Украине с 2022 года отправились более 60 тысяч бойцов из Чечни.

Их число раскрыл глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram.

«С самого начала СВО прошли подготовку на базе Российского университета спецназа имени В.В. Путина и отправлены на [фронт] более 22 тысяч добровольцев», — написал Кадыров.

При этом всего в зону проведения СВО из Чечни было отправлено 60 344 бойца, уточнил глава российского региона.

Кадыров также добавил, что в понедельник, 7 июля, из Грозного в зону проведения СВО вылетел очередной спецборт с бойцами. В состав новой группы добровольцев вошли не только жители Чеченской Республики, но и представители других регионов России.

Кадыров заявил, что непосещение им совещаний не означает его смерть

Ранее сообщалось, что за время проведения спецоперации государственные награды получили более 7,5 тысячи бойцов, отправившихся на фронт из Чечни.