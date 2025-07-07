Российские войска уничтожили около десятка сотрудников военкомата в Запорожье

Российские войска в результате удара по территориальному центру комплектации (ТЦК) в Запорожье уничтожили более десятка сотрудников военкомата.

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Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Удар пришелся по зданию областного военкомата в Запорожье. Согласно подтвержденной на местах информации, ликвидировано около 10 сотрудников ТЦК», — заявил Рогов.

Он назвал последние удары российских войск по военкоматам помощью украинцам в сопротивлении насильной мобилизации.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России поразили областные ТЦК в Харькове и Запорожье. На Украине признали наличие пострадавших среди сотрудников военкомата в обоих городах.