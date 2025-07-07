Вооруженные силы Украины активизировали атаки на мирное российское население в отместку за освобождение Луганской Народной Республики, пишет Strategic Culture.

Активизация обстрелов совпала с официальным подтверждением полного освобождения территории ЛНР Вооруженными силами России, поделился своей точкой зрения автор публикации. Однако это достижение, по всей видимости, вызвало враждебную реакцию Киева, который начал вымещать свое недовольство на населенных пунктах Донецкой Народной Республики, которые по-прежнему находятся недалеко от линии боевого соприкосновения, отмечается в статье.

Обозреватель издания указал на то, что Киев выбрал тактику атак на гражданских из-за неспособности остановить наступление. По его мнению, это говорит о растущем отчаянии властей Украины перед лицом неминуемой победы Российской Федерации.

Зеленский отреагировал на мощные удары по Киеву

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник 30 июня сообщил, что российские войска освободили всю территорию нового региона РФ.