Немецкий военный историк Зёнке Найтцель заявил о деградации немецкой армии и отсутствии воли к военным реформам в правительстве Германии. Об этом он рассказал газете WELT.

Историк считает, что немецкие политики недооценивают опасность, которую Россия может представлять для стран НАТО. Он подчеркнул, что лидеры Германии «полностью игнорируют» необходимость реформы.

«В настоящее время растет только одно: массовое разочарование в Бундесвере», - заявил Найтцель.

По его данным, 50 процентов немецких солдат не заняты выполнением боевых заданий и работают в министерстве и штабах. По его мнению, слишком много военных слишком долго находятся вне войск, из-за чего они физически и профессионально не готовы к боевым действиям.

Историк добавил, что в Израиле на административные структуры приходится 25 процентов личного состава армии, а в Германии - более 50 процентов. В связи с этим Найтцель предложил провести радикальную кадровую реформу. По его мнению, 30 тысяч офицеров и унтер-офицеров необходимо отправить на раннюю пенсию.

Ранее Найтцель назвал немецкую военную логистику «кошмаром». Он заявлял, что пройдет как минимум 15 лет до того момента, как Германия будет готова принять участие в военном конфликте.

Найтцель рассказал, что численность немецких войск сокращается и не дотягивает до минимума в 30 тысяч человек, при этом Берлину требуется 60 тысяч резервистов.

Летом 2025 года СМИ сообщили, что Германия планирует ввести добровольную шестимесячную военную службу. Если желающих будет мало, немецкие власти рассмотрят возможность введения службы по призыву.