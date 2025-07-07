Украинские солдаты раскрыли преимущество России на поле боя

Преимущество Вооруженных сил (ВС) России на поле боя перед украинскими военнослужащими заключается в увеличении дальности ударов дронов.

Об этом в беседе с The New York Times рассказал Александр, командир подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 93-й бригады Украины, пожелавший указать только имя.

«Раньше они могли поражать цели в радиусе двух-трех километров. (...) Теперь они наносят удары каждые 10-20 минут на постоянном расстоянии в 15 километров от линии фронта. Все в пределах этой 15-километровой зоны уничтожается», — раскрыл он.

На вопрос о ключевом изменении в новой российской стратегии применения дронов военнослужащие ВСУ назвали элитное подразделение БПЛА «Рубикон».