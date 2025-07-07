В России рассказали о неожиданном ударе по ВСУ в ДНР

Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что наемники ВСУ не ожидали российского удара в районе села Январское на границе Днепропетровской области и ДНР. Об этом эксперт сообщил NEWS.ru.

По словам Матвийчука, наемники ВСУ считали, что находятся на безопасном расстоянии от линии боевых действий. Однако удар ВС РФ оказался очень серьезным.

«Это был такой удар, который практически невозможно было спрогнозировать», - подчеркнул Матвийчук.

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Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ были выбиты с целого ряда позиций на территории села Январское в западной части ДНР. По его словам, это один из последних населенных пунктов, занятых ВСУ в этой части региона.