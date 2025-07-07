На Западе заявили о смене тактики ВСУ по одной причине

Наступление ВС РФ заставляет командование вооруженных сил Украины менять тактику и сокращать линию обороны, пишет Politico.

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Изменяющаяся тактика наступления Вооруженных сил России вынуждает ВСУ адаптироваться, сокращая оборонительные линии и строя малоэтажные опорные пункты, поделились подробностями авторы публикации.

В материале речь идет о том, что перестройка подрывается хаотичным подходом к укреплению линий боевого соприкосновения, в частности, из-за того, что местные командиры используют абсолютно разные подходы.

Кроме того, в статье отмечается, что из-за нехватки боевых подразделений эффективность укрепленных позиций украинской армии стремительно снижается.