В Курской области российские саперы обезвредили испанские мины ВСУ. Ими минировали оккупированные населенные пункты в российском регионе.

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Как сообщил заместитель командира отряда разминирования международного противоминного центра военно-инженерной академии Богдан Миронов, данные боеприпасы запрещены Женевской и Оттавской конвенциями, пишет РИА Новости. Неизберательность боеприпаса противоречит положениям конвенций.

Эксперт отметил особенность испанской противотанковой мины. Ее конструкция такова, что при снятии "крышки" над датчиком срабатывания она может сдетонировать, если на нее наступит человек. На мине есть надпись на испанском об усилии срабатывания - 5 килограммов. И это уже опасно для человека.

И Испания, и Украина подписали Женевскую и Оттавскую конвенции по регламенту использования пехотных мин. Однако в конце июня 2025 года на Украине заявили о выходе из конвенции о запрете противопехотных мин.