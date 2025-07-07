За прошедшую ночь произошло множество ударов по тылам ВСУ, украинские бойцы просто не ожидали такого поворота.

В Киеве последствием российских ударов по энергетической инфраструктуре стал частичный блэкаут«Царьград».

Чем ответил Лавров Западу

Во время саммите БРИКС Сергей Лавров, глава МИД РФ, ясно дал понять всем: страны Запада выбрали для себя поддержку Киева, о развивающихся странах речи не идет. Важно отметить, что Всемирный банк выделил на помощь Украине 54 млрд. долларов с 2022 года. И это вместо помощи государствам, которые действительно нуждаются в средствах, но Западу намного важнее политическая игра с участием Киева.

Лавров: «В совокупности эти суммы вдвое превышают ежегодные ассигнования Бреттон-Вудских структур всем странам Африки».

Ранее политик говорил о том, что и Макрон, и Мерц потеряли всякий здравый смысл, и в этом не приходится сомневаться.

В это же время западные СМИ вовсю трубят о том, что Трамп переметнулся на сторону России и отказался поддерживать все усилия Европы в антироссийской теме.

The Telegraph отмечает: «Путин нанёс удар по Украине сразу после разговора с Трампом, будучи уверенным, что со стороны США не последует серьёзной реакции. Эту уверенность, по мнению издания, укрепило решение Трампа прекратить поставки перехватчиков Patriot-3, а также отсутствие новых санкций против России. Отказ президента США усиливать давление на Кремль воспринимается в Москве как сигнал действовать решительно».

Удары по Киеву

Этой ночью в Киеве было крайне неспокойно. Российские ракеты и дроны бьют по особо защищенным объектам, что приводит руководство страны в панику. Один из ударов пришелся на здание ТЦК, пострадавших, вероятно, нет, а вот все документы уничтожены полностью, известно, что власти Киева не стремятся все оцифровывать, поэтому информация безнадежно утеряна.

Сергей Лебедев, координатор николаевского подполья, оценивает происходящее так: «Атаки по Киевской и Черкасской областям - это попытка подорвать оперативный потенциал ВСУ, нарушить логистику и деморализовать командование. Появление БПЛА одновременно с ракетными ударами говорит о комплексном подходе для подавления ПВО и срыва работоспособности войск. А ПВО нам надо уничтожить для того, чтобы свободно владеть небом. Ведь согласитесь: будет прекрасно, когда КАБы полетят по тренировочным лагерям, заводам ВПК в тыловых областях Украины. Да и в любом случае БПЛА будут почти без помех наносить удары».