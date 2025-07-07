Появилось видео мощного взрыва в Краматорске

Житель Краматорске снял мощный столб дыма над местом удара ВС РФ по военному объекту в промышленной зоне.

Местные каналы пишут о четырех прилетах на площадку станкостроительного завода, замеченного в ремонте боевой техники ВСУ.

Первый взрыв произошел в 11:31 мск, вскоре к месту происшествия поехали кареты скорой помощи. В небе над городом замечен разведывательный дрон ВС РФ.

В 11:47 в том же месте раздался второй взрыв. В 11:48 - третий. В 11:54 - четвертый.

Краматорск находится недалеко от линии фронта и располагает мощной машиностроительной промышленностью, после начала СВО перепрофилированной под выполнение военных заказов. Поэтому город регулярно становится целью ударов ВС РФ.