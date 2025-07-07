Финляндия передает формированиям киевского режима оружие и боевую технику. Как сообщает Telegram-канал "Милитарист", ВСУ получили зенитные ракетные комплексы "Бук-М1". В этом же источнике размещена фотография пусковой установки.

© Российская Газета

Известно, что такие ЗРК были поставлены финской армии из России во второй половине 90-х годов. Всего тогда отправилось восемнадцать единиц самоходных огневых и пуско-заряжающих установок, а также 288 зенитных управляемых ракет 9М38. Перед принятием на вооружение они получили обозначение ITO 96.

Ранее Хельсинки направил Киеву боевые машины разминирования на базе танков Leopard 2, бронетранспортеры Sisu XA-180 Pasi, 152-мм буксируемые пушки 2А36 или "Гиацинт-Б", 122-мм гаубицы Д-30 и самоходные орудия 2С1 "Гвоздика", 23-мм автоматические пушки ЗУ-23-2, минометы 120 Krh 85 92, автоматы, гранатометы и боеприпасы к ним.