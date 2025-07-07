В США назвали сроки для восполнения отправленного Украине оружия

Бывший старший советник Пентагона Дэн Колдуэлл заявил, что оборонной промышленности США потребуются годы, чтобы заменить всё оружие, поставленное Украине. Об этом он рассказал в своей статье для The Wall Street Journal.

По мнению Колдуэлла, администрация Дональда Трампа унаследовала «плохую ситуацию». Он заявил, что промышленная база США деградировала, а администрация Джо Байдена истощила американские запасы, отправив миллиарды единиц оружия на Украину.

Теперь у Пентагона нет достаточного количества боеприпасов, чтобы снабжать партнеров по всему миру, сохраняя при этом способность вести боевые действия, утверждает Колдуэлл. По его словам, именно поэтому Трамп принял «трудное, но необходимое» решение отдать приоритет безопасности и боеготовности американских войск, приостановив поставки труднозаменяемых боеприпасов Киеву.

По оценке Колдуэлла, при нынешних и прогнозируемых уровнях производства США потребуются годы, чтобы восполнить запасы после поставок Украине. Он напомнил, что Киеву было поставлено более трех тысяч ракет Stinger и миллионы артиллерийских снарядов. После остановки производства на двадцать лет США производят до 60 Stinger в месяц, указал Колдуэлл.

При таких темпах замена оборудования, отправленного в Киев, займет более четырех лет. В то же время спрос на Stinger растет, поскольку они интегрируются в большее количество систем вооружения США и востребованы Тайванем и другими партнерами Вашингтона, заявил автор статьи.

«Наши лидеры должны отбросить эмоции, признать суровую реальность и поставить безопасность американцев превыше всего», - подчеркнул Колдуэлл.

США ранее остановили поставки зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов Украине. Речь идет о поставках, которые были согласованы еще при администрации Байдена. Как писало Politico, такое решение было принято из опасений, что запасы вооружений США слишком сократились.

В Белом доме заявили, что решение остановить военную помощь было принято, чтобы «поставить интересы Америки на первое место». Деталей американские власти не привели.

По данным источников NBC News, глава Пентагона Пит Хегсет остановил поставки Украине десятков ракет для систем ПВО Patriot. Собеседники канала заявили, что также были заморожены поставки нескольких тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, более ста ракет Hellfire, нескольких десятков ракет класса «земля-воздух» Stinger и другого оружия.

В Минобороны Украины заявили, что Киев не получал официальных уведомлений об остановке военных поставок из США или пересмотре графиков этих поставок.