В ходе боевых действий на Украины были убиты около 15 тысяч польских наемников, речь идет именно о безвозвратных потерях. Такие данные озвучил News.ru депутат Госдумы Александр Бородай.

«Одни поляки в ходе СВО потеряли убитыми, подчеркиваю, не ранеными и убитыми, не «трехсотыми» и не «двухсотыми», а только убитыми примерно 15 тысяч своих бойцов. Впечатляющие цифры», - пояснил Бородай.

Парламентарий отметил, что такие данные о потерях свидетельствуют об активном участии Польши в конфликте на Украине, которую Варшава рассматривает как зону своих стратегических интересов.

«Они считают, что это их земля, их крейсер, их окраина, которую они с давних пор называют Украиной», - заявил он.

Ранее Бородай отметил, что в 2022 и 2023 году поляки пытались противостоять российской армии «целыми мотострелковыми бригадами». Других наемников - немцев, американцев и британцев - было значительно меньше. Они воевали ротами и батальонами.

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При этом командир взвода 56-го гвардейского десантно-штурмового полка группировки «Север» с позывным «Тосик» отмечал, что российские военные в Сумской области сталкиваются с наемниками, которые приехали именно «убивать русских».