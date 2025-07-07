В США сделали неутешительный прогноз об урегулировании конфликта на Украине

Вовлечение в ситуацию на Ближнем Востоке создает для США сложности в вопросе достижения мира на Украине. Об этом пишет Responsible Statecraft.

В публикации отмечается, что администрации президента США Дональда Трампа добилась «существенного прогресса» в открытии стабильных каналов для диалогов с Россией. Вместе с тем отвлечение американских ресурсов на Ближний Восток грозит сделать мирное соглашение между РФ и Украиной еще более «труднодостижимой» целью.

Ранее газета Washington Post писала, что глава Белого дома вынужден перераспределять военные ресурсы для решения внешнеполитических задач, в том числе и в ущерб помощи Украине. В частности, Трамп решил оказать больше помощи Израилю на фоне его конфликта с Ираном.

Трамп ищет быстрый способ завершить конфликт на Украине

На прошлой неделе американский политик заявлял, что хотел бы урегулирования украинского конфликта, однако он не может точно сказать, случится ли это.