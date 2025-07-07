ВВС Китая получили первый в мире двухместный истребитель пятого поколения

ВВС Народно-освободительной армии Китая начали эксплуатировать двухместный вариант истребителя пятого поколения J-20.

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Это первый самолет данного поколения с двумя членами экипажа, сообщает Military Watch Magazine.

"Двухместный истребитель, о котором давно ходили слухи и который, как предполагается, получит обозначение J-20S или, возможно, J-20B, был впервые представлен в октябре 2021 года и, как ожидается, позволит более эффективно распределять работу при выполнении сложных миссий", - пишет MWM.

Издание отмечает, что дальность полета J-20 намного больше, чем у конкурирующих западных истребителей, а боевой радиус примерно в два раза больше, чем у F-22 и F-35, что делает разделение работы особенно важным с учетом усталости пилота, несмотря на беспрецедентно высокий уровень автоматизации самолета.

J-20S поступили на вооружение 172-й воздушной бригады, которая служит как подразделением повышения квалификации, так и боевым резервом. На решение о развертывании J-20S в составе бригады, вероятно, повлияла предполагаемая необходимость разработки иной тактики применения этого самолета по сравнению с одноместными J-20.

Однако издание уверено, что J-20S будет служить не столько в качестве учебно-тренировочного самолета, сколько в качестве фронтовой боевой платформы, из которой будут состоять целые подразделения.

"Ожидается, что самолеты будут выполнять функции диспетчеров для беспилотных "ведомых" самолетов, таких как разрабатываемый в настоящее время беспилотный истребитель Dark Sword, а также могут выполнять функции радиоэлектронной борьбы в ряде модификаций и использоваться в качестве воздушных командных пунктов", - пишет MWM.

Поскольку ВВС Китая закупают J-20 в гораздо больших масштабах, чем истребители любого другого класса для любой другой службы в мире, ожидается, что J-20S будет производиться гораздо более высокими темпами, чем любой другой двухместный истребитель, подводит итог издание.