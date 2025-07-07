В зоне проведения специальной военной операции замечены боевые машины десанта БМД-4М, оснащенные новой защитой, ранее продемонстрированной на Параде Победы 9 мая в Москве. Речь идет о заводских бронеэкранах и дополнительных модулях, усиливающих уязвимые зоны машины.

Судя по опубликованным в Telegram-канале 83-й бригады кадрам, модернизированные машины получили новые бронещиты по бортам корпуса, прикрывающие в том числе элементы ходовой части. Прицельные устройства наводчика-оператора и командирская панорама теперь также имеют улучшенную защиту. Особое внимание разработчики уделили башне - ее покрыли специальной защитной сетью, предназначенной для противодействия кумулятивным боеприпасам.

Хотя подобные доработки не делают БМД-4М неуязвимой к поражению тяжелыми средствами, они повышают шансы экипажа на выживание при попадании осколков, а также увеличивают живучесть техники в условиях минно-артиллерийской угрозы, которая особенно высока на текущем этапе боевых действий.

Применение БМД-4М с усиленной защитой на передовой свидетельствует о стремлении адаптировать даже легкую бронетехнику к реальным условиям современных конфликтов.