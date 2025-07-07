Польша начала операцию на границе с Германией

Польская армия начала операцию "Безопасный запад" на границе с Германией для содействия погранслужбе и полиции, кроме того зона операции "Безопасное Подлясье" расширена на границу с Литвой. Об этом сообщил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

"Началась операция "Безопасный запад" - польская армия поддерживает пограничную охрану и полицию на границе с Германией. Параллельно мы расширяем деятельность на границе с Литвой в рамках операции "Безопасное Подлясье", - написал министр в X.

По его словам, в операции могут быть задействованы до 5 тыс. военнослужащих.

7 июля Польша начала осуществлять контроль на границах с Германией и Литвой. По словам главы МВД республики Томаша Семоняка, к операции привлечены 800 сотрудников погранслужбы при поддержке 300 полицейских, 200 военнослужащих военной жандармерии и 500 солдат войск территориальной обороны. Целью таких мер, как отметил министр, стала борьба с нелегальной миграцией.

1 июля польский премьер Дональд Туск объявил о решении ввести временный контроль на границах с Германией и Литвой сроком на 30 дней с возможностью последующего продления. Помимо борьбы с нелегальной миграцией Варшава таким образом ответила на аналогичный контроль со стороны ФРГ, который был введен осенью 2024 года.

Операция ВС Польши "Безопасное Подлясье" на границе с Белоруссией стартовала в августе 2024 года, в ней задействованы около 6 тыс. военных.