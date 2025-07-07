Названы последствия атаки на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины за сутки атаковали Белгородскую область 120 беспилотниками. В результате погибли два человека, еще один получил ранения и госпитализирован, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По его данным, были атакованы 11 муниципалитетов, под удар попал 41 населенный пункт. Помимо беспилотников, Белгородская область также подверглась обстрелам. Было выпущено 73 снаряда.

Самой массированной атаке подвергся Шебекинский муниципальный округ. По селам Белянка, Вознесеновка, Графовка, Максимовка, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Гордюшкин ударили 37 беспилотниками, 28 из которых сбиты и подавлены, уточнил губернатор.

«На участке автодороги Шебекино - Белгород в результате атаки дрона на легковой автомобиль погибли два мирных жителя. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте. Машина полностью уничтожена огнем», - сообщил он.

В Белгородском районе в результате атаки 11 беспилотников был ранен комбайнер, работавший в поле. «Поздно вечером мужчина был госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести», - заявил Вячеслав Гладков.

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Губернатор также сообщил, что в Грайворонском округе восемь населенных пунктов подверглись обстрелам 20 боеприпасами и атакам восьми БПЛА. А по поселкам Прилесье, Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Староселье и Теребрено Краснояружского района было выпущено 53 боеприпаса и совершены атаки 21 беспилотника.

В результате атак на регион были повреждены автомобили, дома и сельхозпредприятия. Над Вейделевским районом системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа и повреждена линия электропередачи. Без света временно остаются поселок Луговое, а также хутора Ромахово, Деркунский и Погребицкий, отметил Вячеслав Гладков.

Ранее стало известно о ранении двух мирных жителей в Белгородской области в результате детонации беспилотника Вооруженных сил Украины. При этом жители приграничных районов Белгородской области рассказали СМИ, что уже умеют по звуку распознавать дроны и растят детей в условиях постоянных атак.