Российские военные нанесли удары по военным объектам на Украине

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удары по военным объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны России.

В частности, российские военные нанесли поражение центрам комплектования Вооруженных сил Украины (ВСУ) — предприятию сборки и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

По данным оборонного ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетами и артиллерией.

Кроме того, за минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции российские средства противовоздушной обороны сбили семь управляемых авиационных бомб и 402 беспилотника.

Ранее в Минобороны сообщили о взятии под контроль двух населенных пунктов — Дачное в Днепропетровской области и Бессаловка в Сумской области.