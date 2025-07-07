Удар Ми-28 и уничтожение роботов ВСУ: обстановка в зоне СВО к утру 7 июля

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении роботов ВСУ и успешных операциях против украинских беспилотников. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных по состоянию на утро понедельника, 7 июля.

Уничтожение техники ВСУ в Сумской области

Операторы дронов Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили военную технику ВСУ в Сумской области, сообщает Минобороны РФ. Подразделения ВДВ обнаружили укрытия для личного состава ВСУ и военную технику в лесопосадке. Все цели были ликвидированы.

Уничтожение роботов ВСУ

Операторы дронов 7-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск уничтожили два наземных роботехнических комплекса ВСУ, заявили в Минобороны. Комплексы были уничтожены ударами беспилотников на северском направлении в ДНР.

Удар Ми-28нм

Экипаж вертолета Ми-28нм нанес удар по месту скопления личного состава и бронированной техники ВСУ, цель была уничтожена сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Удар был нанесен авиационными ракетами. После этого экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

Операции FPV-дронов

Операторы ударных FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили пункт временной дислокации ВСУ и автомобиль, подвозивший украинским силам беспилотники и боеприпасы. Операция была проведена на южно-донецком направлении, заявили в Минобороны РФ. Кроме того, расчет беспилотников группировки войск «Днепр» сорвал ротацию ВСУ на Ореховском направлении.

Удар Д-30

Расчеты гаубиц Д-30 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» нанесли удар по точке взлета и базирования беспилотников ВСУ. Также целью удара стал находившийся там личный состав ВСУ и боеприпасы, сообщили в Минобороны. Операторы разведывательных дронов корректировали огонь, что позволило добиться максимальной точности поражения.

Уничтожение этой точки позволило значительно сократить активность ВСУ на этом участке зоны боевых действий, подчеркнули в Минобороны. ВСУ лишились возможности проводить воздушную разведку и наносить удары с использованием БПЛА.

Операция в Запорожской области

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что ВС РФ отбросили ВСУ к северным окраинам села Каменское на степногорском направлении в Запорожской области. Рогов заявил, что в этом районе продолжаются интенсивные бои.