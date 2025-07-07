Назван тип дронов, которыми ВСУ пытались атаковать Москву

Украина применила для атаки на Москву и Московскую область восемь беспилотных летательных аппаратов типа «Лютый». Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Сегодня Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале об отражении силами противоракетной обороны нападения на российские регионы. В течение ночи был уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, в том числе восемь над Московской области.

По данным Shot, Вооруженные силы Украины пытались использовать для атаки на Москву и Подмосковье дроны типа «Лютый».

Трамп ответил, будут ли США помогать Украине, как Израилю

Жители Сергиева Посада и Краснозаводска сообщили, что в пятом часу утра слышали звуки пролета БПЛА и около 10 мощных взрывов. При этом дроны летели довольно низко, а взрывы были слышны в районе одного из местных предприятий, пишет канал.

Напомним, что 4 июля два человека пострадали в результате падения четырех украинских беспилотников в Сергиево-Посадском округе. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что 60-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, а у 40-летнего мужчины была открытая рана шеи и ушиб грудной клетки.