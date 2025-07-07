ВС РФ отбросили ВСУ к северным окраинам Каменского Запорожской области

Российские войска отбросили ВСУ к северным окраинам села Каменское на Степногорском направлении в Запорожской области.

Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Враг отброшен и пытается цепляется за северные и северо-восточные окраины», — цитирует его РИА Новости.

Рогов: ВС РФ ночью атаковали военные объекты ВСУ в Запорожье

Рогов добавил, что за полное освобождение села продолжаются тяжёлые и кровопролитные бои.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли серию ударов по военным объектам ВСУ в Запорожье.

Также поступала информация, что украинские власти Запорожья могут объявить принудительную эвакуацию жителей.