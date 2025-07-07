ВС РФ отбросили ВСУ к северным окраинам Каменского Запорожской области

Рогов: ВС России отбросили ВСУ к северным окраинам Каменского Запорожской области
Российские войска отбросили ВСУ к северным окраинам села Каменское на Степногорском направлении в Запорожской области.
Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Враг отброшен и пытается цепляется за северные и северо-восточные окраины», — цитирует его РИА Новости.
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Рогов добавил, что за полное освобождение села продолжаются тяжёлые и кровопролитные бои.
Ранее сообщалось, что ВС России нанесли серию ударов по военным объектам ВСУ в Запорожье.
Также поступала информация, что украинские власти Запорожья могут объявить принудительную эвакуацию жителей.