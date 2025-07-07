Над регионами РФ за ночь сбили 91 БПЛА

Российские средства ПВО уничтожили и перехватили над регионами РФ и Черным морем 91 украинский БПЛА за ночь. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 20 - над территорией Белгородской области, 14 - над территорией Курской области, девять - над территорией Липецкой области, восемь - над территорией Брянской области, восемь - над территорией Московского региона, восемь - над территорией Воронежской области, семь - над акваторией Черного моря, по три БПЛА - над территориями Новгородской, Тверской, Тамбовской, Ленинградской областей, два - над территорией Орловской области и по одному - над территориями Владимирской области, Краснодарского края и республики Крым", - сказали в ведомстве.