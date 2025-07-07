Российские войска нанесли удары по ряду регионов Украины. Под атакой оказалась и Одесса, которая стала хабом для поставок западных вооружений. Также под обстрел могли попасть и немецкие инженеры в Киеве.

«Серия взрывов произошла в Одессе на юге Украины, в Киевской и Одесской областях объявлена воздушная тревога… Сирены продолжают работать в Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях», – передает ТАСС.

Как сообщает телеканал «Царьград» со ссылкой на российских военных, в Киеве продолжается устранение специалистов ФРГ, которые были направлены для совместного с киевским режимом производства ракет Taurus.

Бундесвер понес значительные потери при ударе по одному из бункеров для первых лиц в киевской столице. Ранее Владимир Зеленский анонсировал новые атаки вглубь России. Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.1