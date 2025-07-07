Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут потери в зоне специальной военной операции из-за усталости подразделений и низкого морально-психологического состояния. При этом российские бойцы за минувшую неделю улучшили свое тактическое положение и продвинулись в глубину обороны противника, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что потери ВСУ, включая иностранных наемников, за минувшую неделю в боях на рубежах ЛНР составили 4 тыс. человек убитыми и ранеными.

"Ситуация на линии боевого соприкосновения для ВС РФ имела позитивную динамику. Невзирая на усилия украинского командования, противнику было нанесено поражение по всей линии боевого соприкосновения. На ряде участков фронта отмечается усталость подразделений вооруженных формирований Украины и снижение боеспособности. Морально-психологическое состояние украинских боевиков находится на крайне низком уровне. <...> С 28 июня по 4 июля 2025 года наши подразделения улучшили тактическое положение по переднему краю и продвинулись в глубину обороны противника", - сказал эксперт, проведя анализ данных Минобороны РФ.

Марочко отметил, что на прошлой неделе ВСУ безуспешно пытались сдерживать наступление армии РФ в Харьковской области, Луганской и Донецкой народных республиках, бойцы РФ при этом наносили групповые сосредоточенные удары по военным объектам противника. Собеседник агентства также напомнил, что за упомянутый период российские бойцы освободили Меловое в Харьковской области и Предтечино в ДНР.