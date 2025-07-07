Контрудар по НАТО: Путин устроил Западу большие неприятности

Страны НАТО договорились об увеличении оборонных расходов. К 2030 году они должны достигнуть 5 % от ВВП. Как отмечают китайские обозреватели издания Sohu, в ответ Россия может устроить западным странам неприятности в Белоруссии.

«На этот раз настала очередь НАТО беспокоиться», – заявляется в материле.

Так, союзнические отношения Минска и Москвы крепнут, несмотря ни на что. В скором времени на территории Белоруссии планируется размещения гиперзвукового комплекса «Орешник», справиться с которыми западные ПРО не в состоянии. Кроме того, ведутся переговоры о совместном производстве новейшего российского истребителя Су-75.

Также Минск может заняться модернизацией и ремонтом Су-25, Су-27 и МиГ-29 на мощностях, доставшихся еще от СССР. Если все вышеперечисленные самолеты, включая Су-75, будут развернуты на белорусских базах, то у европейских стран возникнут большие проблемы. Особое беспокойство это должно вызвать у Польши, пишет АБН24. Ранее стало известно, что Россия может поставить Индии истребители пятого поколения. Фото: ФедералПресс / Виктор Вытольский