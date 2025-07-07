Бойцы группировки войск «Днепр» не дали Вооруженным силам Украины (ВСУ) совершить ротацию. Об этом сообщает Минобороны России.

«Операторы разведывательных дронов 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" обнаружили и сорвали ротацию ВСУ, нанеся повреждения автомобилю на ореховском направлении в Запорожской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что важность беспилотников и операторов дронов на поле боя растет с каждым днем. Благодаря их работе удается сохранять жизни штурмовиков и разведчиков. В Минобороны добавили, что чаще всего операторы дронов работают ночами, расчищая путь пехоте.

Ранее издание The Economist сообщило, что российские войска на грани того, чтобы взять под контроль Сумы.